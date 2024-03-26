26 марта, 10:37Политика
Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте
Фото: ТАСС/ЕРА/ANDRII NESTERENKO
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в теракте. Об этом со ссылкой на инстанцию пишет ТАСС.
В материале уточнили, что таким образом было удовлетворено ходатайство следственных органов. Малюка обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").
Накануне Малюк заявил о причастности СБУ к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Кроме того, среди целей службы он назвал Крымский мост и корабли в Черном море.
В декабре прошлого года Малюк подчеркивал, что Киев усилит диверсии против России в 2024 году. Он назвал подобные действия "иглой прямо в сердце".
До этого глава ведомства пригрозил уничтожить Крымский мост от имени Киева. Малюк также отмечал, что сам разрабатывал первый теракт на Крымском мосту.
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