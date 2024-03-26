Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте

Фото: ТАСС/ЕРА/ANDRII NESTERENKO

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в теракте. Об этом со ссылкой на инстанцию пишет ТАСС.

В материале уточнили, что таким образом было удовлетворено ходатайство следственных органов. Малюка обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Накануне Малюк заявил о причастности СБУ к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Кроме того, среди целей службы он назвал Крымский мост и корабли в Черном море.

В декабре прошлого года Малюк подчеркивал, что Киев усилит диверсии против России в 2024 году. Он назвал подобные действия "иглой прямо в сердце".

До этого глава ведомства пригрозил уничтожить Крымский мост от имени Киева. Малюк также отмечал, что сам разрабатывал первый теракт на Крымском мосту.