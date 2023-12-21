Глава СБУ заявил о планируемых диверсиях против РФ в 2024 году

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Киев усилит диверсии против РФ в следующем году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

По его словам, Украина планирует сюрпризы. Как отметил глава службы, целями могут быть объекты материально-технического снабжения. В частности, одними из приоритетов станут Крым и Черное море, сказал Малюк.

Кроме того, глава ведомства назвал диверсии "иглой прямо в сердце".

"Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач", – добавил он.

Ранее Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост от имени Киева. По его словам, мост уже попадал под теракты. Он отметил, что подрывы происходили при помощи морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

Второй теракт произошел в ночь на 17 июля под удар украинских боевиков попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей