Путин заявил о поражении производства беспилотников ВСУ, которыми били по Крымскому мосту

Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия поразила места производства украинских беспилотников, которыми атаковали Крымский мост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы знаете, вы видели это - российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники, и где они производились", – приводит "Интерфакс" слова Путина.

Вместе с тем российский лидер заявил, что получил планы об усилении мер безопасности Крымского моста. По словам Путина, их реализация будет заметна.

Президент объяснил, что в планы входят как техническая, так и физическая защита Крымского моста.

В ночь на 17 июля украинские боевики атаковали Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

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