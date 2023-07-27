Херш заявил о существенной роли администрации США при терактах на Крымском мосту

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Роль администрации американского лидера Джо Байдена была существенной в обоих случаях диверсий на Крымском мосту, сообщил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на данные, полученные от чиновника из Вашингтона.

Как отметил публицист, стратегия США предполагает, что украинский лидер Владимир Зеленский может делать все, что захочет.

"Роль администрации Байдена в обеих атаках была существенной. Конечно, это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно. <...> Наша стратегия заключается в том, чтобы Зеленский мог делать все, что захочет", – передает ТАСС его слова.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

США сообщили о непричастности к теракту на Крымском мосту. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Государственного департамента страны Мэттью Миллер. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не может приписать ответственность за теракт на Крымском мосту ни одной из сторон конфликта на Украине.

26 июля глава СБУ Василий Малюк признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершила Украина. Тогда там произошел подрыв грузового автомобиля, в результате инцидента были разрушены два пролета.



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