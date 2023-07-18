Генсек ООН и его сотрудники закрывают глаза на теракты и диверсии Киева – МИД РФ

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и сотрудники всемирной организации неоднократно закрывали глаза на теракты и диверсии Киева. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Так, киевский режим под прикрытием развернутого в рамках зерновой сделки гуманитарного коридора и судоходства постоянно пытался атаковать гражданские и военные объекты РФ, тем самым нарушая установленные договоренности.

В МИД указали на то, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи с последствиями украинского теракта на Крымском мосту.

Кроме того, как заявили во внешнеполитическом ведомстве, Гутерриш в последний день действия зерновой сделки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину касательно судьбы этой инициативы, вопреки всем законам дипломатической переписки.

Аналогичная ситуация случилась и с предыдущим посланием в апреле по поводу аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Действие черноморской инициативы было рассчитано до 17 июля. В Кремле сообщили о выходе российской стороны из зерновой сделки. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взятые обязательства в отношении Москвы так и не были выполнены.

В МИД РФ подчеркнули, что действие соглашения прекращается с 18 июля.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Европейский союз способствовал разрыву договоренностей в рамках черноморской инициативы.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В Кремле предупредили о рисках безопасности при продлении зерновой сделки без России