США выделят Украине 250 млн долларов на фоне прекращения зерновой сделки

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США приняли решение выделить Украине 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после прекращения зерновой сделки. Это следует из заявления Агентства по международному развитию страны (USAID).

"Соединенные Штаты через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 миллионов долларов на помощь сельскохозяйственному сектору Украины", – цитирует заявление агентства РИА Новости.

Всего в рамках программы поддержки США предоставят Украине 350 миллионов долларов. Средства будут направлены на помощь фермерам, использованы в процессах хранения и экспорта продукции и зерна на мировые рынки.

Черноморская зерновая инициатива прекратила свое действие 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя факт ее окончания, сообщил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Позже в ООН сообщили об остановке движения судов из портов Украины по зерновой сделке. При этом руководитель отдела коммуникаций офиса координатора ООН по зерновой сделке Исмини Палла заявила, что делегация международной организации в Турции всегда готова возобновить консультации по данному вопросу.



Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное