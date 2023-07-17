17:06Политика
Миссия РФ в ООН заявила, что Москва не планирует переговоров по продлению зерновой сделки
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Российская сторона не планирует проводить переговоры по продлению зерновой сделки, это решение окончательное. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
На вопрос о том, будут ли еще переговоры по этой теме, он ответил: "Насколько я знаю, нет".
При этом Вашингтон призвал все стороны черноморской инициативы возобновить переговоры, а впоследствии продлить действие документа и расширить его. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, мир нуждается в этой сделке.
"Все государства – члены ООН должны вместе объединиться и призвать Россию пересмотреть свое решение, возобновить переговоры, продлить, расширить и полностью выполнять эту инициативу", – цитирует ее ТАСС.
МИД РФ ранее заявил, что соглашения в рамках черноморской инициативы перестанут функционировать с 18 июля. Решение не продлевать документ российская сторона объяснила тем, что во время действия сделки 70% тонн грузов были направлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе государства Евросоюза.
Разрыв документа будет означать прекращение гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле.
РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении черноморской инициативы.
Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля
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