Захарова пригрозила жесткими ответными мерами на террористические атаки со стороны Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Российская сторона оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками со стороны Украины, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила об ударе по Крымскому мосту, который украинские силы осуществили 17 июля. Тогда из-за действий Киева погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Также 20 июля ВСУ с помощью беспилотника атаковали населенный пункт Раздольное в Крыму, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, 24 июля два украинских беспилотника попытались ударить по объектам в Москве, и еще 17 БПЛА – в Крыму, добавила Захарова. Средствами ПВО удалось отразить вражеские атаки.

"Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры", – резюмировала дипломат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он назвал объекты на Крымском полуострове "законными целями" для ВСУ.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что эти слова являются настоящим признанием в терроризме. Он также связал такие заявления с неудавшимся контрнаступлением ВСУ. Кроме того, это отвлекает внимание от "колоссальных затрат" Запада на поставки оружия и финансирование конфликта, добавил парламентарий.



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