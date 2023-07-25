В Минобороны Украины заявили, что будут продолжать наносить удары по Крымскому мосту

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Украинская сторона будет продолжать атаки на Крымский мост и полуостров, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет CNN.

"Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит совершать нападения на Крым и Крымский мост, связывающий его с материковой Россией", – говорится в материале.

Глава украинского оборонного ведомства считает, что объекты в Крыму являются "законными целями", и удары по ним способствуют снижению российской мощи. По его словам, ВСУ пытаются разрушить логистические линии ВС РФ, чтобы создать проблему с получением боеприпасов и продуктов.

"Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", – резюмировал Резников.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Украинская атака привела к смерти мужчины и женщины из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, ее доставили в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что диверсию осуществили в 03:05. По информации НАК, Вооруженные силы Украины ударили двумя беспилотными надводными аппаратами.

24 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост.



Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост