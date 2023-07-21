Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

"А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – подчеркнул он.

По словам украинского главы, задача страны заключается в полном возвращении Крыма.

В ночь на 17 июля украинские спецслужбы совершили атаку по Крымском мосту. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

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