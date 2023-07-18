Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста потребуется свыше 1 млрд

Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина

По предварительным данным, объем средств, который потребуется для восстановления поврежденных участков Крымского моста, может составить более одного миллиарда рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1–1,3 миллиарда рублей", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, как сообщил вице-премьер, восстановление движения автобусов по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется. Это связано с тем, что автомобильная полоса рассчитана на вес от трех до пяти тонн.

Киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Позже стало известно, что в результате теракта был полностью разрушен пролет в сторону Тамани. Как сообщал Хуснуллин, восстановить участок будет невозможно, его придется демонтировать. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь при повреждении сместился на 70–80%, но удерживался на опоре.



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