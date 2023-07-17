Путин заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту

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Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом.

По его словам, министерство обороны уже готовит соответствующие предложения. Он указал, что атака беспилотников на Крымский мост – это "очередной террористический акт киевского режима".

Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения преступлением.

"Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", – сказал президент РФ.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что опоры Крымского моста после атаки находятся в нормальном состоянии. При этом одна часть пролета в сторону Керчи оказалась полностью разрушена. Хуснуллин уточнил, что ее придется демонтировать.

Вместе с тем вице-премьер допустил, что двухстороннее движение по одной стороне моста могут открыть уже 15 сентября, движение по второй стороне – к 1 ноября.



Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту