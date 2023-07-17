"За секунду стала сиротой": что известно о семье пережившей теракт в Крыму девочки

На Крымском мосту в ночь на 17 июля в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, погибли супруги из Белгородской области. Вместе с дочерью-подростком они на машине направлялись на отдых, однако из-за атаки беспилотников до места назначения так и не доехали. Родители девочки скончались на месте, а ее саму пришлось госпитализировать. Рассказываем, что известно о семье, а также о состоянии ребенка.



"Киевский режим убил семью"

Фото: ok.ru/Алексей Кулик

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту, повредив его дорожное полотно. Жертвами атаки стали два человека – супружеская пара из Белгородской области. С ними в машине также находилась дочь-подросток, которой удалось выжить после взрыва. По данным СМИ, из-за случившегося 14-летняя девочка не понимала, что происходит.

Она думала, что ее мама живая, и рвалась к ней. При этом прибывшие медики отвели ребенка в машину скорой помощи и якобы объяснили, что родители находятся в другом автомобиле. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что семья была из Новооскольского округа.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима.

Девочку в состоянии средней тяжести сначала доставили в Темрюкскую центральную больницу. Однако позднее было принято решение перевезти ее санитарной авиацией в Детскую краевую клиническую больницу (ДККБ) в Краснодар. Известно, что подросток получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. При этом девочка в сознании и дышит сама. По словам лечащих врачей, ее жизни ничего не угрожает, прогнозы даются самые благоприятные, поскольку помощь была оказана вовремя и правильно.

Рядом с подростком, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, находятся ее тетя и дядя. "Вся страна переживает за здоровье... Скорейшего ей выздоровления и восстановления в кругу семьи", – пожелала омбудсмен.



"Так ждала поездку в Крым"

По данным СМИ, погибшие родители девочки – Наталья и Алексей – вместе с дочерью отправилась на отдых в Крым 16 июля. По мосту решили проехать ночью, чтобы не стоять в заторе. Вместе с ними в соседней машине следовали родственники – семья сестры Натальи.

Отец погибшей Владимир рассказал СМИ, что его вторая дочь с мужем уехали вперед, когда раздался взрыв. Тогда они решили остановиться и позвонить Наталье, но трубку никто не брал. "Это не то, что ужасно, а словами не передать", – рассказал он.





Владимир отец погибшей в результате теракта на Крымском мосту Вторая дочка позвонила, сама ревет. Я ничего сам не понял… Сказала, что их устроили в гостиницу… Вот так ребенок стал сиротой за секунду.

Бабушка выжившей девочки Алла рассказала журналистам, что после лечения ребенок останется в семье своей тети. "Останется с семьей сестры Наташи. Мы с мужем уже пожилые и не сможем взять девочку к себе. Можем не справиться. Поверить в случившееся очень сложно", – объяснила она.

О семье погибшей знакомые отзываются как о дружной и благополучной. Наталья занимала должность начальника отдела в управлении образования Нового Оскола, а ее супруг был водителем "КамАЗа". Об этом рассказала коллега погибшей Наталья Фатеева. "Не могу в это поверить, мне только рассказали о ее гибели. Она неделю назад ушла в отпуск, так ждала поездки в Крым", – вспоминает женщина.

Погибшая – человек с доброй душой, который всегда помогал, подытожила Фатеева.

