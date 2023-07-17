Врачи дали прогноз о состоянии пострадавшей после взрыва на Крымском мосту девочки

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Врачи дают благоприятные прогнозы по восстановлению пострадавшей после взрыва на Крымском мосту, которую доставили в краснодарскую больницу. Аналогичного мнения придерживаются и специалисты федерального центра имени Пирогова из столицы, рассказала в эфире Первого канала главный врач Детской краевой клинической больницы № 1 Елена Клещеева.

"Состояние ребенка стабильное, угрозы для жизни нет. В настоящий момент проходит телемедицинская консультация с федеральным центром имени Пирогова Москвы", – подчеркнула медик.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Из-за ЧП на мосту было приостановлено движение. Уже днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу.

В МИД РФ прокомментировали атаку на Крымский мост