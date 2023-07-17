Врач рассказал о состоянии пострадавшей после взрыва на Крымском мосту девочки

Фото: телеграм-канал Baza

Состояние девочки, которая пострадала при взрыве на Крымском мосту, стабильное. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Республики Крым со ссылкой на заведующего отделением анестезиологии и реанимации Детской краевой клинической больницы № 1 Нальбия Бгане.

По его словам, ребенок находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Девочку осмотрели профильные врачи, она находится под их наблюдением.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Людей призвали воздержаться от поездок или выбирать альтернативные пути маршрута.

В связи с ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Национальный антитеррористический комитет информировал, что атака была проведена в 03:05. По данным НАК, украинская армия ударила двумя беспилотными надводными аппаратами.

В результате этого погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, ее направили в медучреждение в Краснодаре.

В Кремле не оставили данную ситуацию без внимания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что достижение всех целей спецоперации на Украине в конечном итоге станет ответом на подрыв моста.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту