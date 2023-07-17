Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечернее совещание Владимира Путина по ситуации с Крымским мостом покажут в эфире, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что совещание пройдет в открытом режиме. В рамках совещания ожидается в том числе доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который отправился на место.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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