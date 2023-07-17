Песков назвал достижение целей СВО конечным ответом на подрыв Крымского моста

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Достижение всех целей спецоперации на Украине в конечной перспективе станет ответом на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, как Москва ответит на эту диверсию.

"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", – заявил Песков.

О ЧП на Крымском мосту в ночь на 17 июля рассказал глава полуострова Сергей Аксенов. Взрыв произошел в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Жителей и туристов попросили воздержаться от поездок или выбирать альтернативные пути объезда.

Жертвами теракта стали мужчина и женщина из Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, которая сейчас она находится в сознании. Ее доставили в больницу в Краснодаре.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ.

Украинская сторона также прокомментировала эту ситуацию. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является незаконным и что такие сооружения недолговечны.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту