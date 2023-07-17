Аксенов призвал туристов воздержаться от поездок через Крымский мост

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в целях безопасности лучше выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что в данный момент власти планируют сухопутный маршрут.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту было остановлено движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Характер происшествия не уточняется. По словам Аксенова, в данный момент на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.