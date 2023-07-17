Работу Керченской паромной переправы временно приостановили

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Работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена вечером в воскресенье, 16 июля. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Крыму.

В ведомстве не уточнили причины приостановки работы переправы. Также не сообщается о примерных сроках возобновления ее работы.

Ранее сообщалось, что очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края увеличилась до 1,4 тысячи автомобилей. Время ожидания днем 16 июля составляло свыше четырех часов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил российским туристам ездить в Крым на легковых автомобилях, используя транспортный коридор через новые регионы.

На Крымском мосту увеличилось число автомобилей до 1,2 тыс