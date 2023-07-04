Глава Кубани предложил туристам ездить в Крым через новые регионы

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Российские туристы могут ездить в Крым на легковых автомобилях, используя транспортный коридор через новые регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Он напомнил, что транспортный коридор через новые регионы уже был запущен после теракта на Крымском мосту. Тогда это позволило перераспределить грузопоток и снять напряжение.

"В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей, то есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край", – отметил глава Краснодарского края.

Губернатор добавил, что для туристов проезд через новые регионы будет предметом гордости, а для жителей регионов будет важно, что через них идет туристический поток.

Вместе с тем глава Минтранса РФ Виталий Савельев уточнил, что пиковая загруженность Крымского моста ожидается 16–17 июля. По его словам, такую же оценку подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако после достижения пика туристический поток начнет спадать.

Савельев отметил, что в планы властей входит запуск движения по Херсонскому мосту в объезд Крымского моста.

Ранее президент России Владимир Путин поручил задействовать паромы для улучшения транспортной ситуации на подъездах к Крымскому мосту.

Путин не исключил и использования средств Минобороны РФ для перевозок через Керченский пролив. Савельев, в свою очередь, отметил, что на паромную переправу планируется дополнительно поставить еще один паром. Всего же будет задействовано шесть паромов.

До этого многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников. Утром 4 июля затор на подъезде к Крымскому мосту составлял 4 километров.

Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до девяти километров