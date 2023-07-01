Пятикилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Кубани

Фото: телеграм-канал "Главное в Херсоне и области"

Затор протяженностью почти в пять километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до пяти километров, время ожидания досмотра составило более двух часов", – написал он.

Министр добавил, что для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Сложная ситуация и на Керченской переправе. По данным оперштаба Краснодарского края, в очереди находятся 289 фур. Они ожидают на накопительной парковке в поселке Ильич.

В начале недели серьезный затор образовался на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Он был вызван передвижением колонны техники ЧВК "Вагнер", которая заняла две полосы дороги.

