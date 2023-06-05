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14:25

Транспорт

Железнодорожные пути Крымского моста будут приведены в нормативное состояние до 1 июля

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

Железнодорожные пути Крымского моста в рабочем состоянии, первый путь будет приведен в нормативное состояние до 1 июля, заявил глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом сообщает ТАСС.

"По железнодорожной части моста тоже успешно работа проведена, 5 мая текущего года открыто движение по второму пути. <...> Сейчас, до 1 июля, мы завершим, приведем в нормативное состояние первый путь, который до этого находился в работе", – сказал он на встрече с Владимиром Путиным.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту не будут запускать в ближайшее время в целях безопасности.

Он отметил, что также запрещено движение по мосту для пустых грузовиков.

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