Затор образовался на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за передвижения техники

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Затор возник на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Причиной стало передвижение колонны техники ЧВК "Вагнер", сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта региона.

"На трассе М-4 по направлению к югу из Воронежской области идет колонна ЧВК "Вагнер", в две полосы они идут. Идут не очень быстро, будут уходить на "Волошино", из-за этого пробка", – говорится в сообщении.

До этого движение восстановили по мосту через реку Оку на трассе М-2 "Крым", по Щуровскому мосту в Коломне, на трассе М-5 "Урал" и М-4 "Дон".

Утром 25 июня сохранялись ограничения для движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской области и Подмосковье. При этом в Росавтодоре сообщали, что все введенные ограничения на дорогах были сняты.

Днем ранее на фоне затруднений в движении на участке дороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области водителям Краснодарского края рекомендовали воздержаться от поездок. Их попросили выбирать альтернативные пути объезда. Позже все ограничения были сняты.

Ограничения на движение по трассам Ростова-на-Дону сняли