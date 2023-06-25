Движение на трассе М-2 "Крым" восстановили

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Движение по мосту через реку Оку на трассе М-2 "Крым" восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса Московской области.

Также движение открыли по Щуровскому мосту в Коломне, на трассе М-5 "Урал" и М-4 "Дон".

Утром 25 июня сохранялись ограничения для движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской области и Подмосковье. При этом в Росавтодоре сообщали, что все введенные ограничения на дорогах были сняты.

Днем ранее на фоне затруднений в движении на участке дороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области водителям Краснодарского края рекомендовали воздержаться от поездок. Их попросили выбирать альтернативные пути объезда. Позже все ограничения были сняты.

Ограничения на движение по трассам Ростова-на-Дону сняли