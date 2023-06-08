Движение по Крымскому мосту приостанавливали в связи с антитеррористическими учениями

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение транспорта временно приостанавливали по Крымскому мосту в связи с антитеррористическими учениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в пределах Крымского моста организовывали антитеррористические учения. Из-за этого движение транспорта по нему было временно приостановлено.

"Движение транспорта на Крымском мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

До этого глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что до 1 июля первый железнодорожный путь Крымского моста будет приведен в нормативное состояние. 5 мая движение было запущено по второму пути. Савельев отметил, что работы по восстановлению прошли успешно.



Путин уверен, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок