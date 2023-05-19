Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено

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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого (не запускать движение грузовиков. – Прим. ред.) не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост", – объяснил он.

Также запрещено движение для пустых грузовиков, подчеркнул вице-премьер.

Как уточнил Хуснуллин, в сложившейся ситуации не следует рисковать.

Накануне восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе Крыма. По словам местных жителей, перед сходом состава прозвучал взрыв.

Крымская железная дорога сообщила, что происшествие случилось в результате вмешательства посторонних лиц. Сейчас железнодорожное движение на месте схода вагонов восстановлено.