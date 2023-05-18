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В Крыму приостановлено движение электропоездов между Симферополем и Севастополем, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на министерство транспорта региона.

"Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами", – написал советник в своем телеграм-канале.

Крючков уточнил, что о введении электропоездов в график будет сообщено дополнительно.

Немногим позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что на перегоне недалеко от Симферополя пять вагонов с зерном сошли с рельсов. В настоящее время эксперты выясняют причины ЧП.

Ранее в Крыму сообщили о приостановке движения поездов в районе села Почтовое из-за повреждения железнодорожного полотна. Отмечалось, что для перевозки граждан в Симферополь привлекли дополнительные автобусы.

