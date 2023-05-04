РЖД восстановили прерванное 2 мая движение поездов на участке в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Движение, которое было прервано 2 мая в результате схода поезда в Брянской области, восстановлено. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале РЖД.

"Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области. В 16:42 по московскому времени по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме", – сообщается в публикации.

В РЖД также уточнили, что первый поезд № 6707, который следует по маршруту Орел – Брянск, отправился в 16:21. Он должен прибыть в пункт назначения в 19:30.

Перевозчик отмечает, что специалисты старались как можно скорее устранить последствия происшествия. Рабочие убрали с железнодорожного полотна сошедшие вагоны, выровняли насыпь, а также уложили порядка 300 метров пути. Осталось провести уборку на территории вдоль железной дороги.

Вечером 2 мая на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство.

Позднее стало известно, что в результате происшествия пострадал помощник машиниста. Ему потребовалась госпитализация.



Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов