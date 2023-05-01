Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту схода поезда в Брянской области

Фото: телеграм-канал Mash

Начальник Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода поезда в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового состава в Унечском районе Брянской области", – сообщается в публикации.

Правоохранители должны будут доложить о ходе расследования главе СК РФ. Сейчас специалисты работают на месте случившегося. Планируется провести ряд экспертиз.

1 мая стало известно о сходе грузового поезда в результате подрыва железнодорожных путей в Унечском районе Брянской области. Уточнялось, что он перевозил топливо и стройматериалы.

Кроме того, при сходе с рельсов локомотива произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Позднее возгорание было ликвидировано.

Выяснилось, что сошедший из-за взрыва поезд был белорусским. Локомотив должен был проследовать по маршруту Гомель – Брянск.



Поезд сошел с рельсов в Брянской области