Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что ж/д сообщение восстановят к утру

Фото: телеграм-канал Mash

К утру железнодорожное сообщение на направлении в сторону Унечи будет восстановлено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Выехал на место происшествия в Унечу, где был организован оперативный штаб. В работе штаба приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Сергеевич Уваркин, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шевкетович Шайдуллин, оперативные службы", – написал губернатор региона.

По его словам, появившийся пожар в результате инцидента удалось ликвидировать благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

Богомаз уточнил, что для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты из Унечи на станцию Почеп. Пассажиров будут перевозить автобусы по расписанию: в 19:00, 20:00, 00:00 от ж/д станции Унеча до станции Почеп. Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут следовать электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. Со станции Почеп автобусы будут отправляться в 20:00, 21:00, 01:00.

Ранее Богомаз сообщил, что грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей. В СМИ уточнили, что сошедший с рельсов в Унечском районе поезд перевозил топливо и строительные материалы.

В результате падения цистерн с топливом произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Позже в РЖД сообщили, что пожар на месте схода грузового поезда на участке Брянск – Унеча в Брянской области удалось полностью потушить. На место происшествия направлены экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас" для контроля за экологической обстановкой в зоне ЧП.



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