Подозреваемых в подрыве ж/д путей начали разыскивать в Брянской области

Фото: телеграм-канал Mash

В Брянской области начали разыскивать двух мужчин, которые, предположительно, причастны к подрыву железнодорожных путей на участке Брянск – Унеча. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"На юго-западе Брянской области ввели план "Перехват". Разыскивают двух мужчин, предварительно причастных к диверсии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины попали на записи с камер видеонаблюдения вблизи места происшествия.

Также стало известно, что мощность взрывного устройства, которое использовали диверсанты, составила не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте

Ранее в понедельник в Унечском районе Брянской области произошел подрыв железнодорожных путей, из-за чего с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший топливо и стройматериалы.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В результате падения цистерн с топливом произошел пожар. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные расчеты, 70 вагонов удалось уберечь от огня, предварительно их оттянув.



Поезд сошел с рельсов в Брянской области