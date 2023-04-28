ФСБ задержала подростка, готовившего поджог электроподстанции в Калужской области

Фото: 123RF/grigorenko

Федеральная служба безопасности задержала 17-летнего молодого человека, который является сторонником неонацистской идеологии, по подозрению в подготовке поджога электроподстанции в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в схроне, который устроил подросток, сотрудники ФСБ нашли три самодельных зажигательных устройства. Также они изъяли средства связи, в которых присутствовали инструкции по созданию таких устройств.

До этого ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму. Так, при обыске у фигуранта были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Также Федеральная служба безопасности смогла задержать россиянина по подозрению в государственной измене. Следователи не стали уточнять детали дела. Максимальный срок лишения свободы за госизмену составляет 20 лет.

УФСБ по Москве пресекло деятельность call-центров, действовавших в интересах ВСУ