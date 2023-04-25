ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

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Россиянин был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Лефортовского суда Москвы.

"(В суд поступило ходатайство. – Прим. ред.) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгань А. С." – отмечается в материале.

В настоящее время еще не принято решение об аресте мужчины.

Следователи не стали уточнять детали дела. Отмечается, что максимальный срок лишения свободы за госизмену составляет 20 лет.

Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.

В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене".

