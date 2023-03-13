Гражданина РФ задержали на границе с Казахстаном за подготовку к госизмене

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Сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, для того, чтобы нанести ущерб безопасности Российской Федерации, подозреваемый нашел лиц, которые могли помочь с выездом на Украину, купил медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.

В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене". Его задержали при попытке пересечения государственной границы РФ с Казахстаном в пункте пропуска "Караузек".

Ранее ФСБ задержала в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, выполнявших функции наводчиков на российские военные объекты. Злоумышленники по своей инициативе наладили связь с украинскими спецслужбами для передачи этих сведений за денежное вознаграждение.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена" и "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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