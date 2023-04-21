В ФСБ заявили, что обвиняемый в госизмене севастополец планировал теракт

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Задержанный в декабре прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу СБУ планировал поджечь административное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего гражданина России, задержанного в декабре 2022 года и обвиняемого в совершении государственной измены. Установлено, что житель Севастополя планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных помещений города", – отметили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ "Приготовление к совершению террористического акта". Максимальный срок лишения свободы достигает 15 лет.

В феврале 2023 года в Севастополе задержали наводчиков спецслужб Украины. По данным ФСБ, двое севастопольцев 1979 и 1995 годов рождения по собственной инициативе вышли на связь с украинскими спецслужбами для передачи сведений о российских военных объектах за вознаграждение. Утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности РФ, отметили в ведомстве.