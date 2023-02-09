В Ставропольском крае уничтожили планировавших теракт боевиков – НАК

Фото: URA.RU/ТАСС/Ахметов Вадим

Сотрудники спецслужб уничтожили группу боевиков на хуторе Петровский в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает РИА Новости.

"8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций", – сообщили в НАК.

Уточняется, что в ходе мероприятий боевикам предложили сложить оружие и сдаться. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы.

Подчеркивается, что пострадавших среди гражданского населения нет, кроме того, нет потерь среди сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Режим контртеррористической операции был введен на территории хутора Петровского Советского городского округа Ставропольского края 8 февраля в 20:00 по Москве.

До этого сотрудники ФСБ пресекли в Ставрополе террористический акт. Члены террористической группировки готовились взорвать транспортный объект. Входившими в ячейку россиянами готовилось совершение теракта по указанию зарубежных эмиссаров группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории РФ).

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