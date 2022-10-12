На Ставрополье неизвестный ворвался в Пенсионный фонд и поджег руководителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в Минеральных Водах ворвался в здание Пенсионного фонда, облил начальницу организации бензином и поджег. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об этом в своем телеграм-канале.

"Неизвестный мужчина ворвался в здание местного отделения Пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег. К счастью, женщина осталась жива, она госпитализирована, с ней работают медики", – говорится в публикации.

Владимиров рассказал, что сотрудники полиции задержали злоумышленника. Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины агрессивного поведения мужчины.

Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей.

Ранее одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в школе № 92 в Волгограде. Она, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения бумагу, от которой начался пожар.

Виновница происшествия объяснила свой поступок детской шалостью. Девочка будет поставлена на профилактический учет, а ее родители компенсируют ущерб.



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