Неизвестный сжег стелу на въезде в Наро-Фоминск

На въезде в Наро-Фоминск сожгли стелу с символом города. Как рассказали очевидцы, кто-то облил железную конструкцию бензином, поджег ее и убежал. Они вызвали пожарных, те приехали довольно быстро, но от названия города практически ничего не осталось.

Восстановить стелу, скорее всего, не удастся. Поджигателя объявили в розыск. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.