Три человека стали жертвами ДТП в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Татарстан"

Автомобиль "Лада Приора" врезался в прицеп трактора на автодороге Кузайкино – Нурлат в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в результате аварии погибли три человека – водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель трактора не пострадал.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на четверг, 15 сентября. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем легковушки скоростного режима и дистанции.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля и иномарки в Ульяновске. Авария произошла на пересечении улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, полицейский автомобиль двигался с включенным проблесковым маячком на запрещенный сигнал светофора.

До этого пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате аварии на трассе в Каменском районе Ростовской области. Там водитель Toyota Hiace на высокой скорости столкнулся с движущимся впереди Hyundai Solaris, который по инерции продолжил движение и наехал на пешехода. Toyota после столкновения также продолжила движение и врезалась в стоящий на дороге грузовик с полуприцепом.