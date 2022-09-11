Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

17:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, сообщает РИА Новости.
В результате аварии пострадали семь человек – шесть пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля.
ДТП произошло в Симферополе. По предварительным данным, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
Ранее грузовой автомобиль наехал на препятствие и загорелся на внешней стороне 1-го километра МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. На месте происшествия осуществляли работу экстренные службы города.
До этого грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Тестовской улице в районе делового центра "Москва-Сити". Из-за аварии были временно изменены маршруты электробусов.
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