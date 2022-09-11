Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, сообщает РИА Новости.

В результате аварии пострадали семь человек – шесть пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля.

ДТП произошло в Симферополе. По предварительным данным, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Ранее грузовой автомобиль наехал на препятствие и загорелся на внешней стороне 1-го километра МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. На месте происшествия осуществляли работу экстренные службы города.

До этого грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Тестовской улице в районе делового центра "Москва-Сити". Из-за аварии были временно изменены маршруты электробусов.

