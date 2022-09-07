Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в районе "Москвы-Сити"

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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Тестовской улице в районе делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Тестовской улице произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что из-за аварии временно изменены маршруты электробусов м31 и м32, пассажиров просят следить за объявлениями водителей.

Ранее ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на 46-м километре Калужского шоссе. Виновником аварии стал водитель грузового автомобиля, который не справился с управлением. В результате столкновения автобус загорелся. Пострадали два человека.

