Автобус загорелся после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе

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На 46-м километре Калужского шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Как отметили в департаменте, виновником аварии стал водитель грузового автомобиля, который не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего произошло возгорание автобуса.

Уточняется, что водитель автобуса оперативно принял меры по эвакуации пассажиров и тушению пожара. Жертв в результате ДТП нет, два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Оперативные службы работают на месте происшествия, сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Позже в Дептрансе сообщили об устранении возгорания, уточнив, что движение в сторону МКАД сильно затруднено. Водителям рекомендуется объезжать данный участок.

В столичной прокуратуре заявили, что установление всех причин и обстоятельств ДТП находится на контроле надзорных ведомств Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. По данным МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу для встречного движения при совершении обгона и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093.