Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на Смоленской площади в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех легковых автомобилей и мотоцикла произошла на Смоленской площади. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что в настоящее время на месте работают оперативные службы города. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае водитель автомобиля Toyota сбил трех человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. В результате ДТП скончалась 47-летняя женщина. Еще двое – 53-летний мужчина и 20-летняя девушка – были госпитализированы с тяжелыми травмами.

До этого один человек погиб в результате столкновения четырех автомобилей в Подмосковье. Авария произошла на автодороге Москва – Дмитров – Дубна.