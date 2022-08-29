Один человек погиб при столкновении 4 автомобилей в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на автодороге "Москва – Дмитров – Дубна". Об этом со ссылкой на подмосковное управление МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

"На 103-м километре автодороги А104 <...> произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что авария произошла на федеральной трассе Астрахань – Махачкала, в районе населенного пункта Кочубей в Дагестане. По предварительным данным, погибли пять человек.

До этого три человека погибли и один пострадал в ДТП на улице Братиславской в Москве. Там водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на препятствие.