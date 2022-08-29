Мотоцикл столкнулся с автомобилем такси на Перовской эстакаде. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как на дороге – разбитый мотоцикл, а впереди – помятая желтая иномарка. На месте уже начали работу сотрудники ГИБДД.

В районе ДТП есть небольшое затруднение движения. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.