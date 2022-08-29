В центре Москвы пресекли автопробег люксовых машин

Никогда еще московские штрафстоянки не видели столько элитных машин разом. После того как полиция прекратила люкс-автопробег, водителей задержали, а автомобили эвакуировали. Причем участие в ралли было платным.

По данным СМИ, суммы были от 30 до свыше 200 тысяч рублей. За что платили водители? И почему ярмарка тщеславия завершилась в отделении полиции?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.