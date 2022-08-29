Тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится из-за похолодания – Вильфанд

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Тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится из-за похолодания и небольшого количества осадков в регионе в течение недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, воздушные массы в понедельник будут приходить уже с юга. Кроме того, со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга – с севера.

Вильфанд добавил, что погода будет "помогать" тушить лесные пожары в Рязанской области на следующей неделе.

"Хоть сильного дождя и не прогнозируется, но даже небольшие дожди будут помогать людям тушить пожары", – сказал он.

В ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что в 14:00 28 августа на площади 269 гектаров пожар удалось локализовать. Уточнялось, что в ликвидации возгорания участвовали 589 пожарных, 124 единицы техники, два вертолета Ми-8. Угрозы для населенных пунктов не было, добавили в ведомстве.

Утром 28 августа стало известно, что лесопожарные службы потушили 70 природных пожаров в России за сутки. В субботу, 27 августа, возгорания удалось ликвидировать на площади 56 тысяч 338 гектаров.

