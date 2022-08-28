В МЧС сообщили о локализации пожара в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Лесной пожар в Верхнедонском районе Ростовской области локализован на площади 269 гектаров, сообщает ТАСС.

"Верхнедонской район, Верхнедонское лесничество, в 14:00 по московскому времени лесной пожар локализован на площади 269 гектаров", – отметили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что в ликвидации огня участвует 589 пожарных, 124 единицы техники, два вертолета Ми-8. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

