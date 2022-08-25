Губернатор Ростовской области назвал одну из возможных причин пожаров в регионе

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Человеческий фактор, в том числе поджог, мог стать причиной лесных пожаров в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Ну а тем, кто этим занимается, в том числе на совещании, на заседании штаба и на комиссии по ЧС мы говорили о том, что нужно принимать меры по профилактике возникновения пожаров. А в случае возникновения, не всегда по вине человека, хотя сразу могу сказать, мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги", – сообщил он в эфире телеканала "Дон-ТР".

По словам главы Ростовской области, сентябрь также ожидается жарким.

Кроме того, он отметил большое количество обращений по поводу перехлеста электрических проводов при сильных ветрах, а "отсутствие быстрой реакции при возникновении пожара – это значит пожар будет долгим".

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что министерство располагает данными о поджогах в лесах под Рязанью.

В настоящее время эти сведения проверяются, с такими фактами будут разбираться следственные органы. Куренков уточнил, что также от жителей региона ждут информацию, кто этим мог заниматься.

