В МЧС заявили о данных по поджогам в лесах под Рязанью

11:48
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ располагает данными о поджогах в лесах под Рязанью. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Александр Куренков.
"Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", – заявил министр.
В настоящее время эти сведения проверяются, с такими фактами будут разбираться следственные органы. Куренков уточнил, что также от жителей региона ждут информацию, кто этим мог заниматься.
Что касается сроков локализации пожаров под Рязанью, министр не стал давать прогнозов. Площадь, пройденная огнем, увеличилась почти до 15 тысяч гектаров. Также сообщалось о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в двух населенных пунктах области.
Утром в четверг, 25 августа, в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Владимир Путин, в свою очередь, до этого поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.
По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.
Из Москвы в Рязанскую область для тушения пожаров отправили 19 самолетов и вертолетов
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